Александр Шмурнов: Егоров – сильный и совершенно независимый судья

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов высказался о решении РФС назначить на центральную встречу 23-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом» Александра Егорова из Саранска.

«Матч «Спартак» – «Зенит» будет судить Александр Егоров. Это очень сильный и, очевидно, совершенно независимый судья», – написал Шмурнов на своей странице в Twitter.

Матч "Спартак" - "Зенит" будет судить Александр Егоров. Это очень сильный и, очевидно, совершенно независимый судья. — Александр Шмурнов (@AShmurnov) 11 апреля 2017 г.

Напомним, игра состоится в это воскресенье, 16 апреля в Москве и стартует в 20.00 мск.