Себастьян Феттель: Мы были близки к «Мерседесу» на трассе, которая нам не очень подходит

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель подвел итоги Гран-при Китая и поделился ожиданиями перед Гран-при Бахрейна.

«Думаю, в Шанхае мы добились оптимального результата. В начале нам немного не повезло с машиной безопасности, из-за чего мы не смогли воспользоваться преимуществом сликов.

После этого мы провели хорошую гонку. Было весело. Мы можем быть довольны результатом. Жду новой недели и гонки в Бахрейне.

Мы на хорошем ходу и отправляемся в Бахрейн без больших ожиданий. «Мерседес» остается главным фаворитом, но мы были относительно близки на трассе, которая не очень нам подходит», – приводит Grand Prix 247 слова Феттеля.

Напомним, третий этап чемпионата мира Гран-при Бахрейна пройдет 14-16 апреля на автодроме в Сахире.