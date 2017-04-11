Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Себастьян Феттель: Мы были близки к «Мерседесу» на трассе, которая нам не очень подходит

Источник:  Grand Prix 247Комментарии

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель подвел итоги Гран-при Китая и поделился ожиданиями перед Гран-при Бахрейна.

«Думаю, в Шанхае мы добились оптимального результата. В начале нам немного не повезло с машиной безопасности, из-за чего мы не смогли воспользоваться преимуществом сликов.

После этого мы провели хорошую гонку. Было весело. Мы можем быть довольны результатом. Жду новой недели и гонки в Бахрейне.

Мы на хорошем ходу и отправляемся в Бахрейн без больших ожиданий. «Мерседес» остается главным фаворитом, но мы были относительно близки на трассе, которая не очень нам подходит», – приводит Grand Prix 247 слова Феттеля.

Напомним, третий этап чемпионата мира Гран-при Бахрейна пройдет 14-16 апреля на автодроме в Сахире.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Льюис Хэмилтон: «Феррари» будет очень быстра в БахрейнеПилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, чего ждет от гонки Гран-при Бахрейна в Сахире.Даниил Квят: Не исключено, что я и в будущем буду выступать за «Торо Россо»Российский пилот Даниил Квят поделился соображениями относительно своего будущего в «Формуле-1».В «Мерседесе» во время гонки в Китае перепутали Росберга с Боттасом (видео)Гоночный инженер «Мерседеса» во время гонки Гран-При Китая обратился к Вальттери Боттасу, перепутав его с действующим чемпионом и экс-пилотом немецкой «конюшни» Нико Росбергом.Маркус Эрикссон: У меня получился хороший старт и замечательный первый кругПилот команды «Заубер» Маркус Эрикссон поделился впечатлениями после Гран-при Китая. Напомним, что он занял 15-е место.Антонио Джовинацци: Хочу извиниться перед командой за авариюПилот команды «Забуер» Антонио Джовинацци поделился впечатлениями после Гран-при Китая. Напомним, что он не сумел завершить гонку.Итальянец против «Феррари». Почему Феттель проиграл Хэмилтону?Итальянец против «Феррари». Почему Феттель проиграл Хэмилтону?Победа Льюиса Хэмилтона, прорыв Макса Ферстаппена и сход Даниила Квята из-за проблем с гидравликой.Первая победа Хэмилтона, авария Джовинацци и другие фотографии Гран-при КитаяПервая победа Хэмилтона, авария Джовинацци и другие фотографии Гран-при КитаяЛьюис Хэмилтон: Борьба за титул в этом году будет очень упорнойТрехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон прокомментировал свое выступление на «Гран-при Китая».Себастьян Феттель: Гонка получилась зрелищной, а меня подвела машина безопасностиПилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал свое выступление на «Гран-при Китая».Ферстаппен признан лучшим гонщиком дня по итогам «Гран-при Китая»Голландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен был признан гонщиком дня по итогам «Гран-при Китая».Квят разочарован сходом с гонки на Гран-при КитаяРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят разочарован тем, что ему пришлось сойти с гонки на Гран-при Китая из-за проблем с автомобилем.Хэмилтон выиграл «Гран-при Китая», Феттель - второй, Квят сошел с дистанцииБританец Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес» стал победителем «Гран-при Китая-2017».Квят сошел с дистанции на Гран-при Китая из-за проблем с моторомРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят не смог завершить Гран-при Китая.День в истории. Жаку Вильневу исполнилось 46 летСегодня отмечает день рождения известный канадский автогонщик Жак Вильнев. Ему исполнилось 46 лет.Себастьян Феттель: Квалификация прошла отлично, я получил удовольствиеПилот «Феррари» Себастьян Феттель подвел итоги квалификации Гран-при Китая на трассе в Шанхае.Даниил Квят: До 7-го места в квалификации мне не хватило совсем немногоРоссийский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал свое выступление в квалификации на «Гран-при Китая».Грожан и Палмер наказаны и будут стартовать на Гран-при Китая с последней линииМеждународная автомобильная федерация (FIA) наказала пилотов Ромена Грожана («Хаас») и Джолиона Палмера («Рено») по итогам квалификации Гран-при Китая.Макс Ферстаппен: Будет хорошо, если завтра пойдет дождьГонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации Гран-при Китая на автодроме в Шанхае, которую он завершил после первого сегмента из-за проблем с программным обеспечением. В итоге 19-летний голландец будет стартовать в гонке с 19-го места.Льюис Хэмилтон: В гонке «Феррари» может сделать шаг вперед, борьба будет очень плотнойТрехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от «Гран-при Китая».Хэмилтон выиграл поул-позишн Гран-при Китая, Квят – девятыйТрехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон завоевал поул-позишн на Гран-при Китая.
Футбол
Главный тренер и спортивный директор «Палермо» отправлены в отставку
Футбол
Букмекеры не видят фаворита в матче «Ювентус» – «Барселона»
Бокс
Андре Уорд: Я не собираюсь возвращаться в суперсредний вес даже ради боя с Головкиным
Футбол
«Зенит» может отправить Луческу в отставку в случае проигрыша «Спартаку»
все новости
Феррари
Феррарикалендарьстатистика
Мерседес
Мерседескалендарьстатистика
Себастьян Феттель
Себастьян Феттельвсе новости
Гран-при Бахрейна
Гран-при Бахрейна
Гран-при Китая
Гран-при Китая
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости