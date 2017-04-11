Владимир Крикунов: Лидеры «Магнитки» играют очень много. Не знаю, надолго ли их хватит

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов поделился впечатлениями от финальной серии Кубка Гагарина, в которой встречаются магнитогорский «Металлург» и петербургский СКА.

- Да, лидеры «Магнитки» играют очень много. И раньше так было. В скольких матчах команда победила, благодаря своему первому звену… Но я, честно говоря, не знаю, надолго ли их хватит. Посмотрите, как их бьют! Нещадно! Вспомните, как Крис Ли попал. Его толкают спереди, он летит назад и получает еще и со спины. Долго ли так выдержат ребята?

Есть ли впечатление, что «Магнитка» играет на пределе возможностей? Да, есть. Несмотря на поражение, СКА выглядел очень сильно. Питерцы имеют четыре звена, и все они в атаке выглядят очень здорово, а магнитогорцы ни одним своим их не переигрывают. Если в первом матче тройка Коваржа еще входила в зону и удерживалась там, выводила друг друга на броски - вчера такого почти не происходило. Очень тяжело «Металлургу» будет в гостях, - приводит слова Крикунова официальный сайт КХЛ.

Напомним, после двух матчей счет в серии - 1-1. В первой игре победу со счетом 5:4 одержал СКА, а вторую встречу выиграл «Металлург» (3:1). Стартовые игры серии проходили в Магнитогорске.

Следующие два матча финала пройдут в Санкт-Петербурге 12 и 14 апреля. Встречи начнутся в 19:30. Пятая игра запланирована на 16 апреля и состоится в Магнитогорске.

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