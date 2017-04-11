Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владимир Крикунов: Лидеры «Магнитки» играют очень много. Не знаю, надолго ли их хватит

Источник:  КХЛКомментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов поделился впечатлениями от финальной серии Кубка Гагарина, в которой встречаются магнитогорский «Металлург» и петербургский СКА.

- Да, лидеры «Магнитки» играют очень много. И раньше так было. В скольких матчах команда победила, благодаря своему первому звену… Но я, честно говоря, не знаю, надолго ли их хватит. Посмотрите, как их бьют! Нещадно! Вспомните, как Крис Ли попал. Его толкают спереди, он летит назад и получает еще и со спины. Долго ли так выдержат ребята?

Есть ли впечатление, что «Магнитка» играет на пределе возможностей? Да, есть. Несмотря на поражение, СКА выглядел очень сильно. Питерцы имеют четыре звена, и все они в атаке выглядят очень здорово, а магнитогорцы ни одним своим их не переигрывают. Если в первом матче тройка Коваржа еще входила в зону и удерживалась там, выводила друг друга на броски - вчера такого почти не происходило. Очень тяжело «Металлургу» будет в гостях, - приводит слова Крикунова официальный сайт КХЛ.

Напомним, после двух матчей счет в серии - 1-1. В первой игре победу со счетом 5:4 одержал СКА, а вторую встречу выиграл «Металлург» (3:1). Стартовые игры серии проходили в Магнитогорске.

Следующие два матча финала пройдут в Санкт-Петербурге 12 и 14 апреля. Встречи начнутся в 19:30. Пятая игра запланирована на 16 апреля и состоится в Магнитогорске. 

«Была бойня, просто друг друга лупили!» Детали поражения СКА от «Магнитки»

«Кричите громче, фанаты Питера! В этом вся мулька!» Заявление «Магнитки» (видео)

Матч

Металлург Мг - СКА - 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы:

Коварж (Ли), 7:20 (1:0 - бол.). Шипачёв (Гусев, Ковальчук), 11:40 (1:1 - бол.). Калетник (Осала), 37:17 (2:1 - мен.). Сантала (Тимкин, Бирюков), 58:49 (3:1 - п.в.).

Место и дата

10 апреля 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владислав Третьяк: Одну молодежь посылать на чемпионат мира нельзяВладислав Третьяк: Одну молодежь посылать на чемпионат мира нельзяПрезидент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением о комплектовании сборной на чемпионат мира, финале плей-офф КХЛ.Борис Майоров: СКА начал бить Мозякина и Зарипова в тело. И уральцы сниклиБорис Майоров: СКА начал бить Мозякина и Зарипова в тело. И уральцы сниклиДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассуждает о противостоянии СКА и «Магнитки» в финале Кубка Гагарина.Борис Майоров: Во втором матче финала лучше Кошечкина и Третьяк с Бобровским не сыграли быДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение об игре голкипера «Магнитки» Василия Кошечкина во втором матче финала Кубка Гагарина.Главный арбитр КХЛ: Игроки должны показывать класс в хоккее, а не в разговорах с судьямиГлавный арбитр КХЛ Алексей Анисимов поделился мнением о втором матче финала Кубка Гагарина между «Металлургом» и СКА (3:1).«Кричите громче, фанаты Питера! В этом вся мулька!» Заявление «Магнитки» (видео)«Кричите громче, фанаты Питера! В этом вся мулька!» Заявление «Магнитки» (видео)После матча «Металлург» - СКА (3:1) обозреватель «Советского спорта» побывал на пресс-конференции, а также послушал тренеров.«Была бойня, просто друг друга лупили!» Детали поражения СКА от «Магнитки»«Была бойня, просто друг друга лупили!» Детали поражения СКА от «Магнитки»Сергей Широков не знает традиции, Александр Дергачев вынужден объяснять очевидное, а Александр Барабанов – попытку исполнить «гол Гранлунда»Борис Михайлов: Армия разбилась о стену КошечкинаБорис Михайлов: Армия разбилась о стену КошечкинаЧлен президентского совета по физкультуре и спорту, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов – о победе «Магнитки».Борис Майоров: Очень обидное поражение для СКА! Армейцы были сильнее во всемБорис Майоров: Очень обидное поражение для СКА! Армейцы были сильнее во всемДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассуждает о несколько нелогичной победе «Магнитки» над СКА во втором поединке финала – 3:1.«Хорошо, что сыграли первый период вничью». Победители – о матче в Магнитогорске«Хорошо, что сыграли первый период вничью». Победители – о матче в МагнитогорскеПосле финальной сирены в микст-зону «Металлурга» вышли Владислав Калетник и Томми Сантала. Оба – забили важные голы во второй игре финала.Геннадий Величкин: «Металлург» готовил гол в меньшинстве и сделал этоВице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин поделился впечатлениями от второго матча финальной серии Кубка Гагарина против СКА (3:1).О чем шептались Знарок и Воробьев? Репортаж с пресс-конференции в МагнитогорскеО чем шептались Знарок и Воробьев? Репортаж с пресс-конференции в МагнитогорскеНа этот раз тренеры «Магнитки» и СКА решили обойтись без колкостей и острот.Борис Майоров: СКА допустил грубую ошибку, пропустив гол в большинствеДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение о решающем голе магнитогорцев во втором матче финала Кубка Гагарина.Александр Барабанов: В игре против «Магнитки» пару смен была бойня. Как будто шайбу не трогали, просто друг друга лупилиНападающий СКА Александр Барабанов поделился впечатлениями от второго матча финальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга» (1:3).Андрей Соколов: В победе «Магнитки» велика заслуга Васи КошечкинаДвукратный чемпион России в магнитогорского «Металлурга» Андрей Соколов прокомментировал победу уральского клуба над СКА (3:1) во второй игре финальной серии Кубка Гагарина.Александр Дергачев: До сих пор до конца не осознаю, что играю в финалеНападающий СКА Александр Дергачев поделился впечатлениями от второго матча финальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга» (1:3).Сергей Широков: СКА играл лучше, чем в первом матче, и мог победить «Металлург»Нападающий СКА Сергей Широков поделился впечатлениями от второго матча финальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга» (1:3).Илья Воробьев: Забили победную шайбу в меньшинстве? Нас услышали сверху!Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев поделился впечатлениями от второго матча финальной серии Кубка Гагарина против СКА (3:1).Олег Знарок: Пожурил ли Барабанова за бросок из-за ворот? Человек сделал классную вещь!Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от второго матча финальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга» (1:3).Владислав Калетник: Возможно, мой гол стал переломным в игре против СКАНападающий «Металлурга» Владислав Калетник поделился впечатлениями от второго матча финальной серии Кубка Гагарина против СКА (3:1).Томми Сантала: Здорово забить даже в пустые ворота, но главное, что «Металлург» выигралНападающий «Металлурга» Томми Сантала поделился впечатлениями от второго матча финальной серии Кубка Гагарина против СКА (3:1).
Футбол
Главный тренер и спортивный директор «Палермо» отправлены в отставку
Футбол
Букмекеры не видят фаворита в матче «Ювентус» – «Барселона»
Бокс
Андре Уорд: Я не собираюсь возвращаться в суперсредний вес даже ради боя с Головкиным
Футбол
«Зенит» может отправить Луческу в отставку в случае проигрыша «Спартаку»
все новости
Металлург Мг
Металлург Мгкалендарьстатистика
СКА
СКАкалендарьстатистика
Владимир Крикунов
Владимир Крикуноввсе новости
Кубок Гагарина
Кубок Гагарина