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Сауль: «Атлетико» – не фаворит в противостоянии с «Лестером»

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Полузащитник «Атлетико» Сауль поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Лестером».

- «Лестер» - сильный противник. Команда, которая схожа с нами по стилю. Думаю, что это будет захватывающее противостояние равных соперников. Не стоит недооценивать чемпионов Англии. Если кто-то считает, что мы явные фавориты, то он глубоко заблуждается. «Лестеру» не хватало стабильности на внутренней арене в текущем сезоне, но это мощная команда, которая в Лиге чемпионов уже оставила не у дел «Севилью» и добралась до четвертьфинала, — цитирует Сауля пресс-служба УЕФА.

Матч «Атлетико» - «Лестер» состоится в Мадриде 12 апреля.

Матч

Атлетико - Лестер Сити

Место и дата

12 апреля 21:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция


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