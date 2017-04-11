«Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси» претендуют на защитника «Монако» Менди

Защитник «Монако» Бенжамен Менди может начать следующий сезон в Англии.

По данным Sky Sports, на 22-летнего француза претендуют все клубы из первой шестерки премьер-лиги. При этом фаворитами в борьбе за Менди считаются две команды из Манчестера и «Челси».

Хосеп Гвардиола намерен серьезно перестроить состав «Манчестер Сити» и рассчитывает на то, что у Гаэля Клиши появится альтернатива на позиции левого защитника

Жозе Моуринью по-прежнему не уверен в Люке Шоу, хотя готов дать ему еще один шанс утвердиться в качестве игрока основного состава «Манчестер Юнайтед».

А Антонио Конте просто ищет усиление «Челси» перед выступлением в Лиге чемпионов.

Также на Менди нацелены в «Ливерпуле», «Тоттенхэме» и «Арсенале», однако шансы этой тройки на защитника оцениваются ниже.

Напомним, Менди проводит первый сезон в «Монако» после перехода из «Марселя» и в 21 матче лиги 1 сделал пять голевых передач.

Отметим, что монегаски заплатили за переход защитника 13 миллионов фунтов, но сейчас его трансферная стоимость как минимум удвоилась.