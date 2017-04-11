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Шамиль Тарпищев: В матче с Венгрией могут сыграть Рублев, Хачанов, Медведев и кто- то из опытных теннисистов

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, кто может сыграть в составе сборной России в матче с Венгрией в Кубке Дэвиса.

- Южный не объявлял о завершении карьеры в сборной, так что может вернуться и сыграть в Кубке Дэвиса, - сказал Тарпищев ТАСС. - У нас сейчас молодая сборная, которой требуется поддержка ветеранов. Так, в матче со сборной Венгрии могут сыграть Андрей Рублев, Карен Хачанов, Даниил Медведев и кто- то из опытных теннисистов. 

По словам Тарпищева, российская команда будет фаворитом в этой паре.

Матч с Венгрией состоится 15-17 сентября. 

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