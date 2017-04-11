Даниил Квят: Половина этапов в календаре должны проходить ночью
Пилот команды «Торо Россо»
Данил Квят поделился ожиданиями от Гран-при Бахрейна.
«Гонка в Бахрейне проходит в
сумерках при искусственном освещении, поэтому отличается от всех остальных,
которые стартуют во второй половине дня. На старте еще светит солнце, а финиш
проходит полностью под светом прожекторов. Вечером важно иметь светлый визор
шлема, но с ним неудобно в начале дистанции, так как ещё светит солнце, которое
тебя ослепляет.
Квалификация Гран-при Бахрейна
всегда получается одной из самых сложных в сезоне, так как обычно дует сильный
ветер, который выносит на трассу песок, и условия постоянно меняются. Проехать
идеальный круг на Сахире довольно непросто.
Мне нравятся такие жаркие
гонки, как в Бахрейне. Ночная атмосфера добавляет ещё больше колорита.
Действительно здорово гоняться в таких условиях. Половина этапов в календаре
должны проходить ночью»,- цитирует Квята Autosport.