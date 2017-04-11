Даниил Квят: Половина этапов в календаре должны проходить ночью

Пилот команды «Торо Россо» Данил Квят поделился ожиданиями от Гран-при Бахрейна.

«Гонка в Бахрейне проходит в сумерках при искусственном освещении, поэтому отличается от всех остальных, которые стартуют во второй половине дня. На старте еще светит солнце, а финиш проходит полностью под светом прожекторов. Вечером важно иметь светлый визор шлема, но с ним неудобно в начале дистанции, так как ещё светит солнце, которое тебя ослепляет.

Квалификация Гран-при Бахрейна всегда получается одной из самых сложных в сезоне, так как обычно дует сильный ветер, который выносит на трассу песок, и условия постоянно меняются. Проехать идеальный круг на Сахире довольно непросто.

Мне нравятся такие жаркие гонки, как в Бахрейне. Ночная атмосфера добавляет ещё больше колорита. Действительно здорово гоняться в таких условиях. Половина этапов в календаре должны проходить ночью»,- цитирует Квята Autosport.

Гран-при Бахрейна пройдет с 14 по 16 апреля