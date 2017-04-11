Хави: «Барселона» будет владеть мячом, а «Ювентус» – уповать на контратаки

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави рассказал, чего ждет от матча ¼ финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Барселона», который станет повторением финала турнира 2015 года.

«Барселона» не сильно изменилась по сравнению с той игрой. Тогда как в «Ювентус» пришли Игуаин, Дибала, Манджукич, Даниэл Алвес. У них серьезно поменялась средняя линия, где больше нет Пирло, Видаля и Погба.

У «Барселоны» есть все средства для победы. Луис Энрике великолепно разбирается в тактике. Они обязательно разберут «Ювентус».

«Барселона» будет владеть мячом, а «Ювентус» – уповать на контратаки, чтобы отправить вперед Игуаина и Дибалу», – приводит Football Italia слова Хави.

Напомним, матч «Ювентус» – «Барселона» пройдет 11 апреля на «Ювентус Стэдиум» в Турине. Начало – 21:45 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча