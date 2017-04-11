СКА установил рекорд по голам в большинстве за один розыгрыш Кубка Гагарина

Петербургский СКА во втором матче финала Кубка Гагарина против магнитогорского «Металлурга» (1:3) забросил 23-ю шайбу при игре в большинстве, и это новый рекорд для одного розыгрыша плей-офф КХЛ.

Как сообщает официальный сайт армейцев, предыдущее достижение принадлежало «Локомотиву» и «Атланту», которые реализовали большинство по 22 раза во время розыгрышей Кубка Гагарина в 2009 и 2011 годах соответственно. Автором рекордной шайбы стал Вадим Шипачев.

Отметим, подопечные Олега Знарка играли в большинстве по ходу Кубка Гагарина 81 раз и забили 23 гола. У магнитогорцев было 56 попыток реализации лишнего игрока, и они отметились 22 заброшенными шайбами.

Напомним, после двух матчей счет в серии - 1-1. В первой игре победу со счетом 5:4 одержал СКА, а вторую встречу выиграл «Металлург» (3:1). Стартовые игры серии проходили в Магнитогорске.



Следующие два матча финала пройдут в Санкт-Петербурге 12 и 14 апреля. Встречи начнутся в 19:30. Пятая игра запланирована на 16 апреля и состоится в Магнитогорске.