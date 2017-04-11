Фернандо Алонсо: С нетерпением жду возвращения в Бахрейн
Пилот команды «Макларен»
Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от Гран-при Бахрейна.
«Я с нетерпением жду
возвращения в Бахрейн, тем более, что пропустил прошлогоднюю гонку. У меня
хорошие воспоминания о трёх моих победах на Сахире, к тому же всегда здорово
гоняться в сумерках.
Гонка в Бахрейне всегда
получается длинной, поэтому очень важно убедиться в надёжности в жарких и
суровых условиях пустыни, прежде чем концентрироваться на скорости машины.
Нас ждет очередная сложная
гонка. На длинных прямых придётся непросто, так что у инженеров будет много
работы. Нагрузка на тормоза и расход топлива очень высокие на трассе в
Бахрейне, а найти оптимальные настройки сложно, так как по ходу гоночного
уик-энда температура трассы постоянно меняется.
При каждом выезде из боксов я
всегда стараюсь добиться максимума от машины, и в Бахрейне мой подход будет
таким же», - цитирует Алонсо Autosport.
Гран-при Бахрейна пройдет с 14
по 16 апреля.