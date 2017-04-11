Фернандо Алонсо: С нетерпением жду возвращения в Бахрейн

Пилот команды «Макларен» Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от Гран-при Бахрейна.

«Я с нетерпением жду возвращения в Бахрейн, тем более, что пропустил прошлогоднюю гонку. У меня хорошие воспоминания о трёх моих победах на Сахире, к тому же всегда здорово гоняться в сумерках.

Гонка в Бахрейне всегда получается длинной, поэтому очень важно убедиться в надёжности в жарких и суровых условиях пустыни, прежде чем концентрироваться на скорости машины.

Нас ждет очередная сложная гонка. На длинных прямых придётся непросто, так что у инженеров будет много работы. Нагрузка на тормоза и расход топлива очень высокие на трассе в Бахрейне, а найти оптимальные настройки сложно, так как по ходу гоночного уик-энда температура трассы постоянно меняется.

При каждом выезде из боксов я всегда стараюсь добиться максимума от машины, и в Бахрейне мой подход будет таким же», - цитирует Алонсо Autosport.

Гран-при Бахрейна пройдет с 14 по 16 апреля.