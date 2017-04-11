Шубенков планирует начать сезон на этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае
Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков планирует открыть новый сезон участием в этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае.
- Теперь важно понять, что будет дальше, ждут ли нас организаторы этапов «Бриллиантовой лиги». Если они в нас заинтересованы, как раньше, то Сергей хотел бы начать сезон этапом в Шанхае.
Я так полагаю, что все, что было утеряно во время перерыва, прирастет позже. Даст бог, он еще в двух олимпийских циклах пробежит. Будем бегать дальше и доказывать все себе и окружающим на беговой дорожке, - рассказал тренер спортсмена Сергей Клевцов.
Напомним, семь легкоатлетов сборной России были допущены до международных соревнований в качестве нейтральных спортсменов, сообщает пресс-служба IAAF.
До международных стартов допущены: чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков, прыгуны в высоту Даниил Цыплаков и Мария Кучина, ходоки Сергей Широбоков и Яна Смердова, прыгуны с шестом Илья Мудров и Ольга Муллина.
В общей сложности в 2017 году было одобрено 10 заявок российских легкоатлетов, 17 - отклонено.