Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Рияд Марез: В Лиге чемпионов у нас нет целей, мы просто играем и смотрим, что получится

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Полузащитник «Лестера» Рияд Марез рассказал об ожиданиях перед первым матчем ¼ финала Лиги чемпионов с «Атлетико».

«Мы полны уверенности. Конечно, это великий «Атлетико», но мы уверены в себе. Надеемся в гостях добиться хорошего результата. Это будет непросто, но дополнительного давления мы не испытываем.

Мы играем так, как привыкли. У нас нет каких-то определенных целей в этом турнире. Мы просто играем и смотрим, что получится. Если пробьемся дальше, то пробьемся. Нет, так нет», – приводит официальный сайт УЕФА слова Мареза.

Напомним, матч «Атлетико» – «Лестер» пройдет 12 апреля на стадионе «Висенте Кальдерон». Начало – 21:45 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Атлетико - Лестер Сити

Место и дата

12 апреля 21:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Марсель Шмельцер: Мы сделаем все, чтобы матчи с «Монако» выглядели не столь увлекательно, как матчи с «Сити»Защитник «Боруссии» Марсель Шмельцер рассказал об ожиданиях перед первым матчем ¼ финала Лиги чемпионов с «Монако».Левандовски досрочно прекратил тренировку, его участие в матче с «Реалом» под вопросомФорвард «Баварии» Роберт Левандовски не смог завершить сегодняшнюю тренировку из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.Филипп Лам: У «Баварии» есть все для победы в Лиге чемпионовЗащитник «Баварии» Филипп Лам рассказал о задачах команды в Лиге чемпионов. Напомним, что «Бавария» в 1/4 финала сыграет с мадридским «Реалом».Дэнни Дринкуотер: «Лестер» не пожалеет сил, чтобы пройти как можно дальшеПолузащитник «Лестера» Дэнни Дринкуотер рассказал о задачах команды в Лиге чемпионов. Напомним, что его команда сыграет с «Атлетико» в 1/4 финала.Марк Олбрайтон: Если уж «Лестер» дошел до 1/4 финала, жалко останавливаться тамПолузащитник «Лестера» Марк Олбрайтон рассказал о задачах команды в Лиге чемпионов. Напомним, что командам предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов.Коутиньо рассказал о своей жизни в ЛиверпулеПолузащитник «Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо дал небольшое интервью клубной пресс-службе, рассказав об отношениях со своими соотечественниками – Роберто Фирмино и Лукасом Лейвой.Теперь Венгера точно уволят? Пять главных событий 32-го тура АПЛТеперь Венгера точно уволят? Пять главных событий 32-го тура АПЛ«Советский спорт» рассказывает обо всем интересном, что случилось в 32-м туре чемпионата Англии.Хави: «Барселона» будет владеть мячом, а «Ювентус» – уповать на контратакиБывший полузащитник «Барселоны» Хави рассказал, чего ждет от матча ¼ финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Барселона», который станет повторением финала турнира 2015 года.«Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси» претендуют на защитника «Монако» МендиЗащитник «Монако» Бенжамен Менди может начать следующий сезон в Англии.Сауль: «Атлетико» – не фаворит в противостоянии с «Лестером»Полузащитник «Атлетико» Сауль поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Лестером».Десайи считает, что «Челси» следует отказаться от трансфера Мораты и вернуть ЛукакуБывший защитник «Челси», чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Марсель Десайи высказался о ситуации форварда «синих» Диего Косты, а также заявил, что лондонский клуб обязан вернуть нападающего Ромелу Лукаку.Филипе Луис: Гризманн останется в «Атлетико» на следующий сезонЗащитник мадридского «Атлетико» Филипе Луис прокомментировал информацию о возможном уходе из столичного клуба форварда Антуана Гризманна.Хави: Дибала готов к переезду в «Барселону»Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес выразил мнение, что форвард «Ювентуса» Пауло Дибала соответствует уровню каталонского клуба.«Рединг» могут не допустить в премьер-лигуРуководство премьер-лиги может не допустить в элиту «Рединг», если команда добьется права на повышения в классе по итогам сезона в чемпионшипе, сообщает The Telegraph.Букмекеры считаю дортмундскую «Боруссию» явным фаворитом в домашнем матче с «Монако»Сегодня дортмундская «Боруссия» сыграет на своем поле с «Монако» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.«У меня одна цель в жизни – играть в «МЮ». Как Маркус Рэшфорд добился своего«У меня одна цель в жизни – играть в «МЮ». Как Маркус Рэшфорд добился своегоМаркус Рэшфорд в школьном сочинении мечтал о «Манчестер «Юнайтед», а чтобы попасть в клуб, отказал трем другим английским грандам.Букмекеры не видят фаворита в матче «Ювентус» – «Барселона»Сегодня «Ювентус» и «Барселона» сыграют в Турине первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов.Нойер оправился от травмы и готов сыграть в среду против «Реала»Основной вратарь «Баварии» Мануэль Нойер вернулся в общую группу накануне первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».Нобель Арустамян: «Барса» – совсем не та машина, что была еще не так давно. Ее можно обыгрыватьКомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян считает, что «Ювентус» может пройти «Барселону» в Лиге чемпионов.Клаудио Раньери: Шекспир всегда был честен со мной, а игроки «Лестера» меня не предавалиБывший главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери снова вернулся к теме своего увольнения из клуба.
Футбол
Сауль: «Атлетико» – не фаворит в противостоянии с «Лестером»
Футбол
Александр Шмурнов: Егоров – сильный и совершенно независимый судья
Бокс
Владимир Кличко: В поражении от Фьюри виноват только я сам, но теперь впереди Джошуа
Формула-1
Даниил Квят: Не исключено, что я и в будущем буду выступать за «Торо Россо»
все новости
Лестер Сити
Лестер Ситикалендарьстатистика
Атлетико
Атлетикокалендарьстатистика
Рияд Марез
Рияд Марезвсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости