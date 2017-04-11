Рияд Марез: В Лиге чемпионов у нас нет целей, мы просто играем и смотрим, что получится
Полузащитник
«Лестера» Рияд Марез рассказал об ожиданиях перед первым матчем ¼ финала Лиги
чемпионов с «Атлетико».
«Мы полны уверенности. Конечно, это великий «Атлетико», но мы уверены в себе. Надеемся в гостях добиться хорошего результата. Это будет непросто, но дополнительного давления мы не испытываем.
Мы играем так, как привыкли. У нас нет каких-то определенных целей в этом турнире. Мы просто играем и смотрим, что получится. Если пробьемся дальше, то пробьемся. Нет, так нет», – приводит официальный сайт УЕФА слова Мареза.
Напомним, матч «Атлетико» – «Лестер» пройдет 12 апреля на стадионе «Висенте Кальдерон». Начало – 21:45 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
12 апреля 21:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция
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