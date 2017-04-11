Рияд Марез: В Лиге чемпионов у нас нет целей, мы просто играем и смотрим, что получится

Полузащитник «Лестера» Рияд Марез рассказал об ожиданиях перед первым матчем ¼ финала Лиги чемпионов с «Атлетико».

«Мы полны уверенности. Конечно, это великий «Атлетико», но мы уверены в себе. Надеемся в гостях добиться хорошего результата. Это будет непросто, но дополнительного давления мы не испытываем.

Мы играем так, как привыкли. У нас нет каких-то определенных целей в этом турнире. Мы просто играем и смотрим, что получится. Если пробьемся дальше, то пробьемся. Нет, так нет», – приводит официальный сайт УЕФА слова Мареза.

Напомним, матч «Атлетико» – «Лестер» пройдет 12 апреля на стадионе «Висенте Кальдерон». Начало – 21:45 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча