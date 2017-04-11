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Татьяна Лебедева: Грустно, что российские легкоатлеты будут выступать под нейтральным флагом

Источник:  Р-СпортКомментарии

Олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева прокомментировала допуск ряда титулованных российских легкоатлетов на международных соревнований. 

- В данный момент это для нас хоть какая-то надежда, что спортсменам дают возможность выступить. Как вы знаете, мнения разделились: кто-то говорит, что не нужно выступать под нейтральным флагом. Я считаю это все-таки псевдопатриотизмом. Нужно думать стратегически, на десять шагов вперед. Это индивидуальный вид спорта, где нужно думать не о солидарности.

Ожидала этого решения еще зимой. Была в Польше на турнире, и мне говорили, что хотели бы видеть Кучину у себя, чтобы она составила конкуренцию польским спортсменам. Логика с недопуском была непонятна. Эти люди все доказали, два года они были под наблюдением ЮКАД, претензий к ним нет никаких. Грустно, что под нейтральным флагом, все-таки они все имеют страну. С другой стороны, это наши спортсмены, имеющие потенциал принести нам медали на следующих Олимпийских играх, - рассказала Лебедева.

Напомним, семь легкоатлетов сборной России были допущены до международных соревнований в качестве нейтральных спортсменов.

До международных стартов допущены: чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков, прыгуны в высоту Даниил Цыплаков и Мария Кучина, ходоки Сергей Широбоков и Яна Смердова, прыгуны с шестом Илья Мудров и Ольга Муллина. 

В общей сложности в 2017 году было одобрено 10 заявок российских легкоатлетов, 17 - отклонено.

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