M-1 Challenge 76. Украинец Валивахин сразится против россиянина Оздоева

22 апреля на международном турнире M-1 Challenge 76, который пройдет во Дворце спорта «Магас» им. Берда Евлоева, состоится бой между чемпионом Украины по фри-файт Алексеем Валивахиным (Украина, 9-5) и четырехкратным чемпионом мира по карате Ингисханом Оздоевым (Республика Ингушетия, 3-3).

Для Алексея Валивахина начало профессиональной карьеры в смешанных единоборствах складывалось не очень удачно, однако с редким упорством он продолжал совершенствовать свои навыки и выходить на бой с любым соперником. Все это привело к тому, что он стал чемпионом своей страны по фри-файт и грэпплингу, а в 2016 году в 6 боях по правилам MMA одержал 6 побед и сейчас с этим великолепным стриком вступает в новый сезон и готов к дебюту на M-1 Challenge.

Ингисхан Оздоев, напротив, имеет уже приличный опыт выступлений в рейдже – трижды он выступал на турнирах, проводимых компанией M-1 Global в Республике Ингушетия. В первом своем бою он достаточно быстро сумел победить Рустема Сейдалиева , потом на самой первой Битве Нартов выдал один из самых запоминающихся боев того турнира, но уступил по решению судей Рустаму Гаджиеву. В третьей попытке его также ждала неудача. Но Ингисхан не собирается отступать от намеченной цели – победа на одном из этапов Road To M-1 Battle of Narts над Максимом Сорокой вновь вернула его на победную волну, которую он намерен продолжить и в следующем бою.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

Бой за временный титул чемпиона M-1 Challenge в легчайшем весе

Алексей Невзоров (Александр Невский ОЭМК), 12-2 - Мовсар Евлоев (Республика Ингушетия), 6-0

(До 65,8 кг), Хелитон Давелла (Бразилия), 15-5 - Хамзат Далгиев (Республика Ингушетия), 8-1



(До 65,8 кг) Диего Давелла (Бразилия), 18-5 - Тимур Нагибин (Новый Поток и клуб Боец), 8-2



(До 61,3 кг), Фабрисио Саррафф (Бразилия), 21-9 - Сергей Морозов (Казахстан), 7-3



(До 93 кг), Рене Хоппе (Германия), 6-0 - Илья Бочков (Сечь PRO), 2-0



(До 77 кг), Хавьер Фуэнтес (Испания), 9-3 - Хамзат Сакалов (Республика Ингушетия), 4-2



(До 65,8 кг), Эльнур Велиев (Украина), 6-0-1 - Залимбег Омаров (Fighting Eagle), 7-2-1



(Свыше 93 кг), Евгений Гончаров (Легион), 5-2 - Даниил Арепьев (Олимп), 7-1



(До 77,1 кг), Алексей Валивахин (Украина), 9-5 - Ингисхан Оздоев (Республика Ингушетия), 3-3

