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Коутиньо рассказал о своей жизни в Ливерпуле

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо дал небольшое интервью клубной пресс-службе, рассказав об отношениях со своими соотечественниками – Роберто Фирмино и Лукасом Лейвой.

«Фирмино очень умен. Роберто выполняет много диагональных передач, а это важно, если мы говорим о стиле игры «Ливерпуля». Он всегда готов принять мяч, и даже если у него нет шансов, он поможет тебе создать голевой момент. Мы хорошо знаем друг друга, поэтому, когда нам предстоит выйти в составе сборной Бразилии, у нас не возникает никаких проблем. Вообще, это очень здорово – мы никогда не расстаемся, и каждую тренировку проводим вместе.

Думаю, Фирмино – отличный парень, у него очень много качеств, но я бы отметил его физические данные. Он очень силен. Конечно, Роберто не так уж высок, как другие нападающие, но, повторюсь, он очень силен. Фирмино умеет создавать пространство для других, а это очень важная деталь. 

Лейва? С тех пор, как я стал игроком «Ливерпуля», он был и остается важным человеком для меня, потому что мы говорим на одном языке. К тому же, Лукас выступает за этот клуб уже больше десяти лет, он прекрасно знает город. 

Хорошо, когда вокруг тебя твои земляки, вы можете пообщаться и провести время вместе. Вообще, мы стараемся привнести в нашу ливерпульскую жизнь немного Бразилии. Да, я ем блюда нашей кухни. У меня есть друзья, которые часто заглядывают в гости, и привозят бразильских продуктов. Конечно, в Ливерпуле можно найти бразильский ресторан, и мы их посещаем», – приводит слова Коутиньо официальный сайт «красных».

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