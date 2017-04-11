Коутиньо рассказал о своей жизни в Ливерпуле

Полузащитник «Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо дал небольшое интервью клубной пресс-службе, рассказав об отношениях со своими соотечественниками – Роберто Фирмино и Лукасом Лейвой.

«Фирмино очень умен. Роберто выполняет много диагональных передач, а это важно, если мы говорим о стиле игры «Ливерпуля». Он всегда готов принять мяч, и даже если у него нет шансов, он поможет тебе создать голевой момент. Мы хорошо знаем друг друга, поэтому, когда нам предстоит выйти в составе сборной Бразилии, у нас не возникает никаких проблем. Вообще, это очень здорово – мы никогда не расстаемся, и каждую тренировку проводим вместе.

Думаю, Фирмино – отличный парень, у него очень много качеств, но я бы отметил его физические данные. Он очень силен. Конечно, Роберто не так уж высок, как другие нападающие, но, повторюсь, он очень силен. Фирмино умеет создавать пространство для других, а это очень важная деталь.



Лейва? С тех пор, как я стал игроком «Ливерпуля», он был и остается важным человеком для меня, потому что мы говорим на одном языке. К тому же, Лукас выступает за этот клуб уже больше десяти лет, он прекрасно знает город.



Хорошо, когда вокруг тебя твои земляки, вы можете пообщаться и провести время вместе. Вообще, мы стараемся привнести в нашу ливерпульскую жизнь немного Бразилии. Да, я ем блюда нашей кухни. У меня есть друзья, которые часто заглядывают в гости, и привозят бразильских продуктов. Конечно, в Ливерпуле можно найти бразильский ресторан, и мы их посещаем», – приводит слова Коутиньо официальный сайт «красных».