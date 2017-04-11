Стоффель Варндорн: У меня осталось много приятных воспоминаний о Гран-при Бахрейна

Пилот команды «Макларен» Стоффель Варндорн поделился ожиданиями от Гран-при Бахрейна

«У меня осталось много приятных воспоминаний о прошлогоднем Гран-при Бахрейна. Прошел целый год, я теперь боевой гонщик «Макларена», я стал опытнее за эти 12 месяцев. Моя цель – упорно трудиться, прибавлять на каждом Гран-при. Впереди сложный сезон, но мы будем выкладываться по максимуму, как и всегда.

Самое главное для меня – пройденная дистанция. Наверняка, в Бахрейне погода будет лучше, чем в Шанхае, поэтому я надеюсь проехать в течение гоночного уик-энда больше кругов.

Я хорошо знаю трассу в Сахире и дважды выигрывал там в GP2. Этот опыт позволяет мне чувствовать себя увереннее. Мы с самого начала понимали, что в Шанхае нас ждёт сложный уик-энд. Не знаю, выступим ли мы лучше в Бахрейне, учитывая, что между двумя этими гонками всего неделя и прибавить за это время будем непросто. Но мы, как и всегда, постараемся сделать максимум», - цитирует Варндорна Autosport.

Гран-при Бахрейна пройдет с 14 по 16 апреля.