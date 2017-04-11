Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владислав Третьяк: Приезд Овечкина? Все возможно, но ФХР будет уважать правила НХЛ

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что в вопросе приглашения игроков из НХЛ на Олимпийские игры федерация будет учитывать правила лиги.

«Сложно говорить о том, может ли Александр Овечкин приехать на Олимпиаду, несмотря на запрет НХЛ. Все возможно в этом мире, вы же понимаете, ничего нельзя исключать.

Но ФХР, безусловно, будет уважать правила НХЛ, и мы хотим, чтобы они наши правила и международные правила уважали, все-таки мы в одном мире живем», – приводит «Р-Спорт» слова Третьяка.

Напомним, на прошлой неделе НХЛ объявила, что не будет участвовать в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. При этом капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что все равно поедет на Олимпиаду.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владислав Третьяк: Одну молодежь посылать на чемпионат мира нельзяВладислав Третьяк: Одну молодежь посылать на чемпионат мира нельзяПрезидент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением о комплектовании сборной на чемпионат мира, финале плей-офф КХЛ.Владислав Третьяк: Олимпийское золото – оно и в Африке золотоПрезидент ФХР Владислав Третьяк – о значимости медалей Олимпийских игр.Владислав Третьяк: Если Овечкин и Малкин захотят приехать на чемпионат мира, мы их не можем не позватьПрезидент ФХР Владислав Третьяк – о приглашении игроков из НХЛ в сборную на чемпионат мира.Владислав Третьяк: Россия должна выигрывать каждый чемпионат мира, одну молодежь приглашать неправильноПрезидент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился своим видением принципов комплектования национальной команды.«Без паники! Никита Кучеров поедет в Кельн». Инсайды по чемпионату мира (видео)«Без паники! Никита Кучеров поедет в Кельн». Инсайды по чемпионату мира (видео)А что вы так всполошились? Кто сказал, что Никита Кучеров не приедет на чемпионат мира? Покажите мне этого человека!«Ванкувер» отправил Голдобина в АХЛ«Ванкувер» отправил российского нападающего Николая Голдобина в фарм-клуб АХЛ «Ютика», сообщает пресс-служба команды.Владимир Тарасенко: Мы хотим пройти в плей-офф до конца. Верим в Кубок СтэнлиВладимир Тарасенко: Мы хотим пройти в плей-офф до конца. Верим в Кубок СтэнлиОдин из лучших снайперов лиги Владимир Тарасенко дал интервью корреспонденту «Советского спорта» в Сент-Луисе.«Лос-Анджелес» уволил генерального менеджера и главного тренераГлавный тренер клуба НХЛ «Лос-Анджелес» Дэррил Саттер отправлен в отставку, сообщает пресс-служба команды. Вместе с ним свой пост покинул генеральный менеджер Дин Ломбарди.Букмекеры считают «Вашингтон» фаворитом розыгрыша Кубка СтэнлиБукмекерские конторы выставили котировки на стартующий 13 апреля плей-офф НХЛ.10 лучших сэйвов НХЛ сезона 2016/2017Национальная хоккейная лига опубликовала десятку лучших сэйвов регулярного чемпионата сезона 2016/2017.Бывший защитник «Ак Барса» Пайгин заключил контракт с «Эдмонтоном»«Эдмонтон» заключил двухлетний контракт новичка с российским защитником Зиятом Пайгиным, сообщается на официальном сайте клуба.10 лучших голов НХЛ сезона 2016/2017Национальная хоккейная лига опубликовала десятку лучших голов регулярного чемпионата сезона 2016/2017.Андерсон, Клефбом и Пойнт – три звезды недели в НХЛГолкипер «Оттавы» Крэйг Андерсон признан первой звездой недели Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.Дежарден отстранен от должности главного тренера «Ванкувера»Уилли Дежарден отстранен от должности главного тренера «Ванкувера», сообщает официальный твиттер клуба НХЛ.Кучеров не знает, сыграет ли за сборную России на ЧМ-2017Российский форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров еще не знает, сыграет ли за национальную команду на чемпионате мира по хоккею 2017 года.Владимир Соботка: КХЛ – хорошая лига. Многие из СКА попали бы в НХЛВладимир Соботка: КХЛ – хорошая лига. Многие из СКА попали бы в НХЛКорреспондент «Советского спорта» в Сент-Луисе взял интервью у форварда «Блюз» Владимира Соботки.Прощальное чудо в Детройте: гол со 107-й попытки и 31 осьминог на льдуПрощальное чудо в Детройте: гол со 107-й попытки и 31 осьминог на льдуРайли Шихэна прорвало в очень памятной игре для «Ред Уингз». Команда в последний раз вышла на лед легендарной «Джо Луис Арены».Макдэвид выиграл «Арт Росс Трофи»Как сообщает Газета.ru, нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал обладателем «Арт Росс Трофи».Триумф Касаткиной и Павлюченковой, рекорды Уэстбрука и Овечкина, финиш «регулярки» в НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра понедельника.Кучеров занял второе место в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛФорвард «Питтсбурга» Сидни Кросби стал обладателем «Морис Ришар Трофи» – приза, вручаемого лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ.
Футбол
Сауль: «Атлетико» – не фаворит в противостоянии с «Лестером»
Футбол
Александр Шмурнов: Егоров – сильный и совершенно независимый судья
Бокс
Владимир Кличко: В поражении от Фьюри виноват только я сам, но теперь впереди Джошуа
Формула-1
Даниил Квят: Не исключено, что я и в будущем буду выступать за «Торо Россо»
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Вашингтон
Вашингтонкалендарьстатистика
Владислав Третьяк
Владислав Третьяквсе новости
Александр Овечкин
Александр Овечкинвсе новости
ОИ-2018
ОИ-2018
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
ФХР
ФХР