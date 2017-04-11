Владислав Третьяк: Приезд Овечкина? Все возможно, но ФХР будет уважать правила НХЛ
Президент ФХР
Владислав Третьяк заявил, что в вопросе приглашения игроков из НХЛ на
Олимпийские игры федерация будет учитывать правила лиги.
«Сложно говорить о том, может ли Александр Овечкин приехать на Олимпиаду, несмотря на запрет НХЛ. Все возможно в этом мире, вы же понимаете, ничего нельзя исключать.
Но ФХР, безусловно, будет уважать правила НХЛ, и мы хотим, чтобы они наши правила и международные правила уважали, все-таки мы в одном мире живем», – приводит «Р-Спорт» слова Третьяка.
Напомним, на прошлой неделе НХЛ объявила, что не будет участвовать в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. При этом капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что все равно поедет на Олимпиаду.
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