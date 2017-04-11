Владислав Третьяк: Приезд Овечкина? Все возможно, но ФХР будет уважать правила НХЛ

Президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что в вопросе приглашения игроков из НХЛ на Олимпийские игры федерация будет учитывать правила лиги.

«Сложно говорить о том, может ли Александр Овечкин приехать на Олимпиаду, несмотря на запрет НХЛ. Все возможно в этом мире, вы же понимаете, ничего нельзя исключать.

Но ФХР, безусловно, будет уважать правила НХЛ, и мы хотим, чтобы они наши правила и международные правила уважали, все-таки мы в одном мире живем», – приводит «Р-Спорт» слова Третьяка.

Напомним, на прошлой неделе НХЛ объявила, что не будет участвовать в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. При этом капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что все равно поедет на Олимпиаду.