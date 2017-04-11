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M-1 Challenge 77. Азербайджанец Наджафзаде сразится против россиянина Фролова

Источник:  Mix FightКомментарии

19 мая в Сочи на турнире M-1 Challenge 77 Талех «Азербайджанский терминатор» Наджафзаде (Азербайджан, 5-1-1) сразится с не знающим поражений российским проспектом Артемом Фроловым (Легион и Кузня, 8-0).

Мощь, ярость и напор – так можно характеризовать стиль ведения боя Талехом Наджафзаде. Огромная физическая сила, отличные борцовские навыки и страшенные размашистые удары – все это вместе привело к тому, что большую часть своих оппонентов «Азербайджанский терминатор» просто смел со своего пути. Только в последнем бою против одного из лучших хорватских бойцов – Кристиана Перака , у Талеха не все пошло по знакомому сценарию и он разделил со своим оппонентом ничью.

Артем Фролов продолжает штамповать победу за победой и в своем последнем бою всего за две минуты нокаутировал ветерана UFC Луиджи Фиораванти . 8 боев, 8 побед, из них 7 досрочно и опыт участия на турнирах самого различного уровня – все это делает Артема главным проспектом российских смешанных единоборств в среднем весе. Скромный и трудолюбивый парень продолжает все свое свободное время отдавать тренировкам и его огромный прогресс виден невооруженным взглядом.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

(До 93 кг), Ронни Маркесом (Бразилия), 16-4 - Виктор Немков (Александр Невский ОЭМК), 24-6

(До 84 кг), Талех «Азербайджанский терминатор» Наджафзаде (Азербайджан), 5-1-1 - Артем Фролов (Легион и Кузня), 8-0



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Сергей Ващенко
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