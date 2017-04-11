Максим Митрофанов: Поле на новом стадионе «Зенита» растет не лучшим образом

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал о состоянии футбольного поля на стадионе «Санкт-Петербург», где сине-бело-голубые проведут оставшиеся домашние матчи в премьер-лиге.

– Не будем вдаваться в подробности, но я могу сказать: то футбольное поле, которое было создано стадионными подрядчиками, – оно умерло. То, что есть сейчас, выращивается специалистами «Зенита». Оно сейчас растет не лучшим образом. Потому что инженерные системы поля полностью не работают и не сданы. А еще потому, что пока невозможно открыть крышу по ряду причин. И нашему полю не хватает воздуха. Траве плохо.

– Почему крышу не открыть?

– Ее обещают открыть числу к 12-му. Но мы потеряли уже две недели, когда газон мог бы расти. А дальше у вас должен возникнуть вопрос: «Оно же выдвижное?». Оно выдвижное, да. Но на той территории, куда оно должно выдвигаться, Оргкомитет «Россия-2018» строит временные сооружения, медиагородок. И он останется там до чемпионата мира, поэтому газон не выкатится туда и после Кубка конфедераций.

– Как играть-то – без травы?

– Трава растет. У нас лучшая в стране агротехническая служба. Сделаем все, что можем. Мы не можем не сыграть эти три матча на арене «Санкт-Петербург», так как мы – часть большой футбольной семьи и не можем отказать городу и Оргкомитету, – приводит слова Митрофанова «Фонтанка».

Напомним, первый официальный матч на стадионе «Санкт-Петербург» пройдет 22 апреля. В нем «Зенит» сыграет с «Уралом». До Кубка конфедераций, который начнется 17 июня, сине-бело-голубые сыграют еще две встречи на этой арене: 7 мая с «Тереком» и 17 мая с «Краснодаром». На стадионе, расположенном на Крестовском острове, петербургский клуб планирует начать сезон 2017/2018.

Летом на арене пройдут четыре матча Кубка конфедерации: Россия – Новая Зеландия, Камерун – Австралия, Новая Зеландия – Португалия и финал турнира. Во время чемпионата мира-2018 стадион примет четыре игры группового этапа, встречу 1/8 финала, полуфинал и матч за третье место.

Максим Митрофанов: Если быть откровенным – мы бы сейчас не играли на новом стадионе

Так сейчас выглядит поле в Петербурге, которое якобы гниет (фото и видео)