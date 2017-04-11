Трансляция финала Континентальной лиги установила рекорд по количеству зрителей
Трансляция финала весеннего сплита Континентальной лиги установила рекорд по количеству зрителей.
Финал между командами Vaevictis eSports и Virtus.pro смотрело 53 507 человек. Эта цифра стала новым рекордом турнира.
Final Day LCL Spring streams stats with new viewers record. @TeamVirtuspro vs @vaevictisteam most popular game of the event @lolesportsru pic.twitter.com/hiX77hshRw— eSports Charts (@eSportsCharts) 10 апреля 2017 г.
Напомним, что Virtus.pro обыграла Vaevictis eSports со счетом 3:2.
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