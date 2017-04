Трансляция финала Континентальной лиги установила рекорд по количеству зрителей

Трансляция финала весеннего сплита Континентальной лиги установила рекорд по количеству зрителей.



Финал между командами Vaevictis eSports и Virtus.pro смотрело 53 507 человек. Эта цифра стала новым рекордом турнира.

Final Day LCL Spring streams stats with new viewers record. @TeamVirtuspro vs @vaevictisteam most popular game of the event @lolesportsru pic.twitter.com/hiX77hshRw