Марк Олбрайтон: Если уж «Лестер» дошел до 1/4 финала, жалко останавливаться там

Полузащитник «Лестера» Марк Олбрайтон рассказал о задачах команды в Лиге чемпионов. Напомним, что его команда сыграет с «Атлетико» в 1/4 финала.

«Естественно, здорово выйти в четвертьфинал, но вместе с тем... Раз уж ты добрался так далеко, жалко на этом останавливаться. Мы наслаждаемся моментом, и если нам дано продолжить этот путь и выйти в полуфинал или, может, дальше, то к этому и надо стремиться.

Не хотим заканчивать. Мы уже многого достигли, но хотим идти дальше и радоваться дальше», - приводит слова Олбрайтона официальный сайт УЕФА.

Матч «Атлетико» - «Лестер» состоится 12 апреля. Начало в 21:45 по Москве.