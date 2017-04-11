Марк Олбрайтон: Если уж «Лестер» дошел до 1/4 финала, жалко останавливаться там
Полузащитник «Лестера» Марк
Олбрайтон рассказал о задачах команды в Лиге чемпионов. Напомним, что его
команда сыграет с «Атлетико» в 1/4 финала.
«Естественно,
здорово выйти в четвертьфинал, но вместе с тем... Раз уж ты добрался так
далеко, жалко на этом останавливаться. Мы наслаждаемся моментом, и если нам
дано продолжить этот путь и выйти в полуфинал или, может, дальше, то к этому и
надо стремиться.
Не хотим заканчивать. Мы уже многого достигли,
но хотим идти дальше и радоваться дальше», - приводит слова Олбрайтона
официальный сайт УЕФА.
Матч «Атлетико» - «Лестер» состоится 12 апреля. Начало в 21:45 по Москве.
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