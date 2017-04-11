«Бавария» интересуется Паулиньо

Полузащитник Паулиньо, который выступает в Китае за «Гуанчжоу Эвергранд», может вернуться в Европу. По данным BFMTV, на 28-летнего бразильца претендует «Бавария».

Паулинью уехал в китайскую суперлигу в 2015 году после полутора сезонов в «Тоттенхэме». При этом полузащитник продолжает вызываться в сборную Бразилии, а после назначение главным тренером «пентакампеонов» Тите стал одним из ключевых игроков команды.

24 марта Паулиньо сделал хет-трик в ворота Уругвая (4:1), а через пять дней две его голевые передачи помогли Бразилии победить Парагвай (3:0) и обеспечить себе выход в финальную часть чемпионата мира в России.

Отметим, что в 2006-2007 годах Паулиньо играл в «Вильнюсе», а следующий сезон провел в Польше, выступая за «Лодзь», после чего вернулся в Бразилию. В составе национальной команды он дебютировал в 2011 году.