Максим Митрофанов: Если быть откровенным – мы бы сейчас не играли на новом стадионе

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал о готовности клуба к проведению тестовых матчей на стадионе «Санкт-Петербург».

– Если быть откровенным – мы бы свои матчи сейчас на этом стадионе не проводили. Но есть определенные обязательства у принимающей чемпионат мира стороны, которой в данном случае является Санкт-Петербург. Она обязана до Кубка конфедераций провести три мероприятия на стадионе, не указано, кстати, каких, так что де-юре это необязательно футбольные матчи.

Формально два мероприятия город может ФИФА предъявить – байк-шоу и концерт. Но что на это может ответить ФИФА? Поле вы не использовали, системы освещения стадиона вы не использовали, а мы хотим посмотреть, как на арене проходят именно футбольные матчи, – приводит слова Митрофанова «Фонтанка».

Напомним, шоу мотоциклистов состоялось на арене 11 февраля и собрало десять тысяч зрителей. Рок-фестиваль прошел 22 февраля, и его посетило около 30 тысяч зрителей. Также рядом с ареной в апреле планировалось провести световое шоу.

Первый официальный матч на стадионе «Санкт-Петербург» пройдет 22 апреля. В нем «Зенит» сыграет с «Уралом». До Кубка конфедераций, который начнется 17 июня, сине-бело-голубые сыграют еще две встречи на этой арене: 7 мая с «Тереком» и 17 мая с «Краснодаром». На стадионе, расположенном на Крестовском острове, петербургский клуб планирует начать сезон 2017/2018.

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