Дэнни Дринкуотер: «Лестер» не пожалеет сил, чтобы пройти как можно дальше
Полузащитник «Лестера» Дэнни Дринкуотер рассказал о задачах команды в
Лиге чемпионов. Напомним, что его команда сыграет с «Атлетико» в 1/4 финала.
Попав в Лигу чемпионов, вылетать из нее не хочешь. Это один из тех моментов карьеры, которого ты так ждешь и на который потом можешь оглядываться с удовлетворением», - цитирует Дринкуотера официальный сайт УЕФА.
Матч
«Атлетико» - «Лестер» состоится 12 апреля. Начало в 21:45 по Москве.
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