Дэнни Дринкуотер: «Лестер» не пожалеет сил, чтобы пройти как можно дальше

Полузащитник «Лестера» Дэнни Дринкуотер рассказал о задачах команды в Лиге чемпионов. Напомним, что его команда сыграет с «Атлетико» в 1/4 финала.

«Я получал удовольствие от каждой минуты игры в Лиге чемпионов. Я уже не думал, что когда-нибудь сыграю в Лиге чемпионов. Не думал, что стану чемпионом. Но мы выиграли чемпионат. И теперь не пожалеем сил, чтобы пройти как можно дальше.

Попав в Лигу чемпионов, вылетать из нее не хочешь. Это один из тех моментов карьеры, которого ты так ждешь и на который потом можешь оглядываться с удовлетворением», - цитирует Дринкуотера официальный сайт УЕФА.

Матч «Атлетико» - «Лестер» состоится 12 апреля. Начало в 21:45 по Москве.