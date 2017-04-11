Бернард Хопкинс: Ковалев выйдет на реванш с Уордом, чтобы отомстить

Экс-чемпион мира в среднем и полутяжелом весах Бернард Хопкинс поделился ожиданиями от повторного поединка Андре Уорд - Сергей Ковалев.

- Андре Уорд — один из самых ловких и разнообразных бойцов, он многое почерпнул из любительской школы. Он сталкивался на ринге со всеми возможными стилями и боксерами разных национальностей. Он прошел весь путь до золотой медали Олимпиады.



Сергей выйдет на бой с желанием отомстить. В первом поединке вы увидели битву матадора с быком. И я думаю, что вы видите его копию, но видите немного другого Сергея. Думаю, что он же понял, что должен выйти сильным. Все знают, что он обладает мощным ударом, но в первом бою он продемонстрировал некоторую усталость и нехватку энергии. Бой был проигран во второй половине. Второй поединок будет сложнее, чем первый, - заявил Хопкинс.

17 июня в Лас-Вегасе Андре Уорд проведет повторный поединок с россиянином Сергеем Ковалевым.

На кону будут стоять чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе.