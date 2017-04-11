Филипп Лам: У «Баварии» есть все для победы в Лиге чемпионов

Защитник «Баварии» Филипп Лам рассказал о задачах команды в Лиге чемпионов. Напомним, что «Бавария» в 1/4 финала сыграет с мадридским «Реалом».

«У нас достаточный уровень мастерства, чтобы пройти в Лиге чемпионов очень далеко. В составе «Баварии» есть игроки мирового уровня. Пусть некоторые уже прошли пик карьеры, каждый из нас очень силен индивидуально. Считаю, что последние пару лет наша команда заметно окрепла.

В 2010, 2012 и 2013 годах мы играли в финале, с тех пор регулярно добирались до полуфинала. Плюс, у нас в команде осталось достаточно ребят, которые играли в финале еще в 2010-м. У нас сплоченный коллектив, и есть парни вроде Хаби Алонсо, которые знают, как выигрывать такие соревнования. Я считаю, у нас есть все необходимое для победы - мастерство, опыт и сплоченность», - цитирует Лама официальный сайт УЕФА.

Матч «Бавария» - «Реал» состоится 12 апреля. Начало в 21:45 по Москве.