Филипп Лам: У «Баварии» есть все для победы в Лиге чемпионов
Защитник «Баварии» Филипп Лам рассказал
о задачах команды в Лиге чемпионов. Напомним, что «Бавария» в 1/4 финала
сыграет с мадридским «Реалом».
«У
нас достаточный уровень мастерства, чтобы пройти в Лиге чемпионов очень далеко.
В составе «Баварии» есть игроки мирового уровня. Пусть некоторые уже прошли пик
карьеры, каждый из нас очень силен индивидуально. Считаю, что последние пару
лет наша команда заметно окрепла.
В
2010, 2012 и 2013 годах мы играли в финале, с тех пор регулярно добирались до
полуфинала. Плюс, у нас в команде осталось достаточно ребят, которые играли в
финале еще в 2010-м. У нас сплоченный коллектив, и есть парни вроде Хаби
Алонсо, которые знают, как выигрывать такие соревнования. Я считаю, у нас есть
все необходимое для победы - мастерство, опыт и сплоченность», - цитирует Лама
официальный сайт УЕФА.
Матч
«Бавария» - «Реал» состоится 12 апреля. Начало в 21:45 по Москве.