Ники Лауда: Боюсь, весь сезон мы будем наблюдать за дуэлью Хэмилтона и Феттеля

Неисполнительный председатель «Мерседеса» Ники Лауда высказался о противостоянии британца Льюиса Хэмилтона и немца Себастьяна Феттеля.

«Боюсь, мы будем наблюдать этой дуэлью весь сезон. Конечно, это здорово для болельщиков, но я был бы не против того, что происходила два последних года.

Победа Хэмилтона в Китае принесла чувство облегчения. Я рад, что мы выиграли первую гонку при новых правилах.

Выступление Ферстаппена впечатляет. Но я не думаю, что «Ред Буллы» будут близки к лидерам», – приводит Grandprix.com слова Лауды.

Напомним, Феттель одержал победу на первом этапе сезона в Австралии, а Хэмилтон выиграл вторую гонку в Шанхае.

Третий этап сезона Гран-при Бахрейна пройдет 14-16 апреля на автодроме в Сахире.