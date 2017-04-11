Юношеская сборная России по бадминтону стала второй на командном ЧЕ

Сборная России по бадминтону завоевала серебряные медали на командном первенстве Европы среди спортсменов до 19 лет, проходившем во французском Мюлузе. Об этом сообщает «Лента.ру».

В финале россияне со счетом 0:3 уступили хозяевам — Франции. Тренер сборной России Николай Николаенко положительно оценил выступление команды на турнире.

«Мы заняли первое место в группе, переиграв Финляндию, Венгрию и Турцию. Затем в плей-офф победили Голландию и в полуфинале одолели многолетнего европейского лидера — Данию, фаворита турнира. В финале мы встретили команду которую готовили очень усиленно и целенаправленно на этот чемпионат», — отметил специалист.

Личное первенство Европы также пройдет в Мюзуле. Турнир стартует во вторник, 11 апреля.