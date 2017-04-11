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Юношеская сборная России по бадминтону стала второй на командном ЧЕ

Источник:  Лента.РуКомментарии

Сборная России по бадминтону завоевала серебряные медали на командном первенстве Европы среди спортсменов до 19 лет, проходившем во французском Мюлузе. Об этом сообщает «Лента.ру».

В финале россияне со счетом 0:3 уступили хозяевам — Франции. Тренер сборной России Николай Николаенко положительно оценил выступление команды на турнире.

«Мы заняли первое место в группе, переиграв Финляндию, Венгрию и Турцию. Затем в плей-офф победили Голландию и в полуфинале одолели многолетнего европейского лидера — Данию, фаворита турнира. В финале мы встретили команду которую готовили очень усиленно и целенаправленно на этот чемпионат», — отметил специалист.

Личное первенство Европы также пройдет в Мюзуле. Турнир стартует во вторник, 11 апреля.

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