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Левандовски досрочно прекратил тренировку, его участие в матче с «Реалом» под вопросом

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски не смог завершить сегодняшнюю тренировку из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Сообщается, что Левандовски прекратил тренировку вскоре после того, как закончились стартовые 15 минут, за которыми могут наблюдать представители СМИ. Не исключено, что он не сможет сыграть с «Реалом» из-за травмы плеча, но точной информации об этом пока нет.

Матч «Бавария» - «Реал» состоится 12 апреля. Начало в 21:45 по Москве.

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