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Марсель Шмельцер: Мы сделаем все, чтобы матчи с «Монако» выглядели не столь увлекательно, как матчи с «Сити»

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Защитник «Боруссии» Марсель Шмельцер рассказал об ожиданиях перед первым матчем ¼ финала Лиги чемпионов с «Монако».

«Нас ждут две определенно интересные встречи. За «Монако» выступают выдающиеся форварды, быстрые и искусные игроки. Эта команда лидирует в чемпионате Франции, опережая «Пари Сен-Жермен», и, вдобавок, выбила из борьбы «Манчестер Сити».

Может, на бумаге они кажутся не столь мощны, но когда видишь их в деле, это фантастика. Нас ждут два действительно топовых матча, но мы с партнерами по обороне сделаем все, чтобы эти игры выглядели не столь увлекательно, как матчи «Монако» с «Сити», в которых было забито в общей сложности 12 мячей», – приводит слова Шмельцера официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч «Боруссия» – «Монако» пройдет 11 апреля на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало – 21:45 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча 

Матч

Боруссия - Монако

Место и дата

11 апреля 21:45, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция

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