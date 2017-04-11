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Максим Митрофанов: На матче с «Уралом» планируем задействовать нижний уровень нового стадиона

Источник:  «Фонтанка»Комментарии

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал, какие трибуны будут открыты на «Стадионе Санкт-Петербург» во время матча сине-бело-голубых против «Урала».

– На матче с «Уралом» планируем задействовать нижний уровень стадиона, который и по вместимости, и по расположению секторов полностью соответствует «Петровскому». Фанатский вираж будет перемещен на соответствующую фанатскую трибуну нового стадиона – будет осуществляться просто запуск по абонементам, так как фанаты все равно спокойно относятся к номерам мест, указанным на билетах, и не стремятся рассаживаться строго по билетам. По всем остальным категориям болельщиков будем осуществлять выдачу билетов, максимально приближенных по расположению к местам на стадионе «Петровский».

Всю арену пока открывать не будем – нам нужно аккуратно относиться к вопросу тестирования и нагрузкам, с пониманием, что на стадионе продолжают проводиться строительно-монтажные работы.

У нас есть план, что на вторую игру мы будем готовы пустить 30-35 тысяч болельщиков, на последнюю, с «Краснодаром», – 35-40, – приводит слова Митрофанова «Фонтанка».

Напомним, первый официальный матч на стадионе «Санкт-Петербург» пройдет 22 апреля. В нем «Зенит» сыграет с «Уралом». До Кубка конфедераций, который начнется 17 июня, сине-бело-голубые сыграют еще две встречи на этой арене: 7 мая с «Тереком» и 17 мая с «Краснодаром». На стадионе, расположенном на Крестовском острове, петербургский клуб планирует начать сезон 2017/2018.

Летом на арене пройдут четыре матча Кубка конфедерации: Россия – Новая Зеландия, Камерун – Австралия, Новая Зеландия – Португалия и финал турнира. Во время чемпионата мира-2018 стадион примет четыре игры группового этапа, встречу 1/8 финала, полуфинал и матч за третье место.

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