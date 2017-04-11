Виталий Мутко: Мы не будем брать стадион в Саранске на баланс федерального уровня

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко прокомментировал будущее стадионов, которые будут построены к чемпионату мира 2018 года.

«Минспорт РФ будет управлять ими вплоть до чемпионата мира. После чемпионата мира сделаем бизнес-модель управления по каждому стадиону. То есть дадим полноценную концепцию, как он должен управляться. И якорной организацией по эксплуатации должен быть клуб.

«Ростов» должен стать таким могучим клубом. Мы сделаем все, чтобы туда (на стадион) переехал клуб. Три года мы раскручивали стадион в Казани, чтобы каждый квадратный метр использовался. Но то, что хочет Мордовия, на баланс федерального уровня, мы стадион брать не будем», – приводит «Р-Спорт» слова Мутко.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.