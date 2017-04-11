Коке: «Лестер» – физически сильная команда, которая знает, что делает

Полузащитник «Атлетико» Коке поделился ожиданиями от матча с «Лестером». Напомним, что командам предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Это физически сильная команда, которая знает, что делает. Это действующий чемпион Англии, поэтому мы с большим уважением относимся к «Лестеру». Будет очень тяжело, но мы сделаем все возможное, чтобы пробиться в следующий раунд.

«Лисы» бьются за каждый мяч и используют свое преимущество в физическом плане. Они атакуют очень прямолинейно. Это их стиль. Команда атакует и защищается как единое целое. Нас ждет очень сложный матч», - цитирует Коке официальный сайт УЕФА.

Матч «Атлетико» - «Лестер» состоится 12 апреля. Начало в 21:45 по Москве.