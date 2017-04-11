Коке: «Лестер» – физически сильная команда, которая знает, что делает
Полузащитник «Атлетико» Коке поделился ожиданиями от матча с «Лестером».
Напомним, что командам предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Это физически сильная команда, которая знает, что делает. Это действующий чемпион Англии, поэтому мы с большим уважением относимся к «Лестеру». Будет очень тяжело, но мы сделаем все возможное, чтобы пробиться в следующий раунд.
«Лисы» бьются за каждый мяч и используют свое преимущество в физическом плане. Они атакуют очень
прямолинейно. Это их стиль. Команда атакует и защищается как единое целое. Нас ждет очень сложный матч»,
- цитирует Коке официальный сайт УЕФА.
Матч
«Атлетико» - «Лестер» состоится 12 апреля. Начало в 21:45 по Москве.
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