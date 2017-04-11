Ули Хенесс: Раньше я не мог себе представить, что Рибери и Роббен станут душой и сердцем «Баварии»
В преддверии матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» президент «Баварии» Ули Хенесс отметил важность для команды Франка Рибери и Арьена Роббена.
- Я застал времена, когда Рибери и Роббен не были большими друзьями. То, что именно они будут сегодня сердцем и душой команды - я не мог бы себе такое представить несколько лет назад, - заявил Хенесс.
Напомним, контракты Франка Рибери и Арьена Роббена с «Баварией» действуют до лета 2018 года.
Матч «Бавария» - «Реал» будет сыгран 12 апреля на «Альянц Арене».
Матч
Место и дата
12 апреля 21:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически