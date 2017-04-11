Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ули Хенесс: Раньше я не мог себе представить, что Рибери и Роббен станут душой и сердцем «Баварии»

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

В преддверии матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» президент «Баварии» Ули Хенесс отметил важность для команды Франка Рибери и Арьена Роббена. 

- Я застал времена, когда Рибери и Роббен не были большими друзьями. То, что именно они будут сегодня сердцем и душой команды - я не мог бы себе такое представить несколько лет назад, - заявил Хенесс.

Напомним, контракты Франка Рибери и Арьена Роббена с «Баварией» действуют до лета 2018 года.

Матч «Бавария» - «Реал» будет сыгран 12 апреля на «Альянц Арене».

Матч

Бавария - Реал

Место и дата

12 апреля 21:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Как завершится матч «Ювентус» – «Барселона» в Турине? ОпросКак завершится матч «Ювентус» – «Барселона» в Турине? ОпросСегодня «Ювентус» и «Барселона» сыграют первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов.Коке: «Лестер» – физически сильная команда, которая знает, что делаетПолузащитник «Атлетико» Коке поделился ожиданиями от матча с «Лестером». Напомним, что командам предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов.Марсель Шмельцер: Мы сделаем все, чтобы матчи с «Монако» выглядели не столь увлекательно, как матчи с «Сити»Защитник «Боруссии» Марсель Шмельцер рассказал об ожиданиях перед первым матчем ¼ финала Лиги чемпионов с «Монако».Левандовски досрочно прекратил тренировку, его участие в матче с «Реалом» под вопросомФорвард «Баварии» Роберт Левандовски не смог завершить сегодняшнюю тренировку из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.Филипп Лам: У «Баварии» есть все для победы в Лиге чемпионовЗащитник «Баварии» Филипп Лам рассказал о задачах команды в Лиге чемпионов. Напомним, что «Бавария» в 1/4 финала сыграет с мадридским «Реалом».Дэнни Дринкуотер: «Лестер» не пожалеет сил, чтобы пройти как можно дальшеПолузащитник «Лестера» Дэнни Дринкуотер рассказал о задачах команды в Лиге чемпионов. Напомним, что его команда сыграет с «Атлетико» в 1/4 финала.«Бавария» интересуется ПаулиньоПолузащитник Паулиньо, который выступает в Китае за «Гуанчжоу Эвергранд», может вернуться в Европу. По данным BFMTV, на 28-летнего бразильца претендует «Бавария».Марк Олбрайтон: Если уж «Лестер» дошел до 1/4 финала, жалко останавливаться тамПолузащитник «Лестера» Марк Олбрайтон рассказал о задачах команды в Лиге чемпионов. Напомним, что командам предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов.Рияд Марез: В Лиге чемпионов у нас нет целей, мы просто играем и смотрим, что получитсяПолузащитник «Лестера» Рияд Марез рассказал об ожиданиях перед первым матчем ¼ финала Лиги чемпионов с «Атлетико».Хави: «Барселона» будет владеть мячом, а «Ювентус» – уповать на контратакиБывший полузащитник «Барселоны» Хави рассказал, чего ждет от матча ¼ финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Барселона», который станет повторением финала турнира 2015 года.Сауль: «Атлетико» – не фаворит в противостоянии с «Лестером»Полузащитник «Атлетико» Сауль поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Лестером».От Реброва и Быстрова до Анчелотти: 7 самых странных поцелуев в истории футболаОт Реброва и Быстрова до Анчелотти: 7 самых странных поцелуев в истории футболаТренеру «Баварии» пришлось оправдываться за поцелуй своего игрокаБукмекеры считаю дортмундскую «Боруссию» явным фаворитом в домашнем матче с «Монако»Сегодня дортмундская «Боруссия» сыграет на своем поле с «Монако» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.Букмекеры не видят фаворита в матче «Ювентус» – «Барселона»Сегодня «Ювентус» и «Барселона» сыграют в Турине первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов.Нойер оправился от травмы и готов сыграть в среду против «Реала»Основной вратарь «Баварии» Мануэль Нойер вернулся в общую группу накануне первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».Нобель Арустамян: «Барса» – совсем не та машина, что была еще не так давно. Ее можно обыгрыватьКомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян считает, что «Ювентус» может пройти «Барселону» в Лиге чемпионов.Тони Кроос: Зидан дает мне почувствовать, что я важен для негоПолузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал об отношениях с главным тренером команды Зинедином Зиданом.Карл-Хайнц Румменигге: Левандовски останется с нами. «Бавария» не продает игроков, с которыми не хочет расставатьсяПредседатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге завершил болельщиков в том, что нападающий Роберт Левандовски не перейдет в мадридский «Реал».Тренеру «Баварии» пришлось оправдываться за поцелуй своего игрокаГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти объяснил, почему поцеловал в щеку хавбека Франка Рибери после замены в матче 28-го тура чемпионата Германии против «Боруссии» из Дортмунда, в котором его команда победила со счетом 4:1.По законам жанра. Три причины, почему «Барселона» или «Ювентус» выиграют ЛЧПо законам жанра. Три причины, почему «Барселона» или «Ювентус» выиграют ЛЧ«Советский спорт» представляет первый четвертьфинал Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Барселоной».
Бокс
Бернард Хопкинс: Ковалев выйдет на реванш с Уордом, чтобы отомстить
Футбол
В «Лужниках» завершена итоговая проверка
Хоккей
Владислав Третьяк: Приезд Овечкина? Все возможно, но ФХР будет уважать правила НХЛ
Легкая атлетика
Татьяна Лебедева: Грустно, что российские легкоатлеты будут выступать под нейтральным флагом
все новости
Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Арьен Роббен
Арьен Роббенвсе новости
Франк Рибери
Франк Риберивсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости