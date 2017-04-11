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«Спартак» стал самой бьющей командой 22-го тура

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

По данным Wyscout, «Спартак» стал самой бьющей командой 22-го тура. Красно-белые нанесли по воротам «Уфы» 23 удара (11 в створ).

Мячом больше всех владел «Зенит» – 38 минут чистого игрового времени. Лучшим по передачам стал «Краснодар» – 538 с точностью 87%. «Рубин» выиграл больше всех единоборств – 127. Наибольшее количество обводок совершил «Зенит» – 43. А «Амкар» чаще всех нарушал правила – 24 раза.

Напомним, «Спартак» в гостях обыграл «Уфу» – 3:1.

Матч

Уфа - Спартак - 1:3 (0:1)

Голы

Глушаков 38 (0:1). Промес 56 (0:2 - пен.). Обляков 85 (1:2). Мельгарехо 90 (1:3).

Состав

Уфа: Беленов, Карп (Засеев, 46), Аликин, Живоглядов, Йокич, Никитин (Сысуев, 82), Пауревич, Стоцкий, Ванек (Обляков, 57), Фатай, Кротов

Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Кутепов, Фернандо, Зобнин, Промес, Глушаков, Зе Луиш (Мельгарехо, 51), Адриано (Попов, 46)

Незабитые пенальти

Фатай (Уфа), 62

Предупреждения:

Ванек, 26; Никитин, 55; Стоцкий, 89 - нет

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

09 апреля 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция

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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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