«Спартак» стал самой бьющей командой 22-го тура
По данным Wyscout, «Спартак» стал самой бьющей командой 22-го тура. Красно-белые нанесли по воротам «Уфы» 23 удара (11 в створ).
Мячом больше всех владел «Зенит» – 38 минут чистого игрового времени. Лучшим по передачам стал «Краснодар» – 538 с точностью 87%. «Рубин» выиграл больше всех единоборств – 127. Наибольшее количество обводок совершил «Зенит» – 43. А «Амкар» чаще всех нарушал правила – 24 раза.
Напомним, «Спартак» в гостях обыграл «Уфу» – 3:1.
Матч
Голы
Глушаков 38 (0:1). Промес 56 (0:2 - пен.). Обляков 85 (1:2). Мельгарехо 90 (1:3).
Состав
Уфа: Беленов, Карп (Засеев, 46), Аликин, Живоглядов, Йокич, Никитин (Сысуев, 82), Пауревич, Стоцкий, Ванек (Обляков, 57), Фатай, Кротов
Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Кутепов, Фернандо, Зобнин, Промес, Глушаков, Зе Луиш (Мельгарехо, 51), Адриано (Попов, 46)
Незабитые пенальти
Фатай (Уфа), 62
Предупреждения:
Ванек, 26; Никитин, 55; Стоцкий, 89 - нет
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
09 апреля 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция