СКА – «Металлург» Мг. В Ледовом дворце будут приняты повышенные меры безопасности

Хоккейный клуб СКА сообщил на официальном сайте об усилении мер безопасности на третьем и четвертом матчах финала Кубка Гагарина против «Металлурга».

Клуб рекомендует болельщикам приезжать в Ледовый дворец заранее – на входе будет проходить тщательный осмотр. Кроме того, в сообщении просят не проносить на арену сумки, рюкзаки или пакеты

Третий и четвертый матчи финальной серии Кубка Гагарина пройдут 12 и 14 апреля в Петербурге и начнутся в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встреч.

Напомним, 3 апреля в Петербурге произошел теракт. В поезде на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» взорвалась бомба. Еще одно взрывное устройство было обезврежено на станции «Площадь Восстания». В результате теракта погибло 14 человек, еще 77 граждан получили ранения.