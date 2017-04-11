Сидни Кросби: Мы сохранили прошлогодний состав и хотим воспользоваться новым шансом в Кубке Стэнли
Форвард «Питтсбурга»
Сидни Кросби считает, что команда готова к плей-офф и повторению прошлогоднего
результата.
«Мы сохранили состав с прошлого года. У нас такие же шансы, как у других, – сказал Кросби. – Но вы понимаете ситуацию. Хочется воспользоваться шансом.
Мы стали чаще принимать броски на себя, играть с большим настроем. А это уже хоккей плей-офф».
Напомним, в первом раунде плей-офф действующие обладатели Кубка Стэнли сыграют с «Коламбусом». Первый матч серии пройдет 12 апреля на льду «Питтсбурга».
Напомним, Кросби является двукратным обладателем Кубка Стэнли. Вместе с «Питтсбургом» он выигрывал трофей в 2009 и 2016 годах.
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