Сидни Кросби: Мы сохранили прошлогодний состав и хотим воспользоваться новым шансом в Кубке Стэнли

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби считает, что команда готова к плей-офф и повторению прошлогоднего результата.

«Мы сохранили состав с прошлого года. У нас такие же шансы, как у других, – сказал Кросби. – Но вы понимаете ситуацию. Хочется воспользоваться шансом.

Мы стали чаще принимать броски на себя, играть с большим настроем. А это уже хоккей плей-офф».

Напомним, в первом раунде плей-офф действующие обладатели Кубка Стэнли сыграют с «Коламбусом». Первый матч серии пройдет 12 апреля на льду «Питтсбурга».

Напомним, Кросби является двукратным обладателем Кубка Стэнли. Вместе с «Питтсбургом» он выигрывал трофей в 2009 и 2016 годах.