Как завершится матч «Ювентус» – «Барселона» в Турине? Опрос

Джанлуиджи Буффон застал в Лиге чемпионов еще совершенно иное поколение звезд каталонского клуба Источник: ФК «Барселона»

Сегодня «Ювентус» и «Барселона» сыграют первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

Матч начнется в 21:45 по московскому времени в Турине.

Букмекеры оценивают шансы команд как примерно равные.

Кто же станет фаворитом после этой игры: «Ювентус», лидирующий в серии А и уверенно прошедший «Порту» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, или же «Барселона», уступившая в последнем туре примеры «Малаге» (0:2), но совершившая чудо в ответном матче с «ПСЖ» на «Камп Ноу» (6:1)?

В другом матче игрового дня «Боруссия» в Дортмунде сразится с «Монако».

