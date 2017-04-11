Как завершится матч «Ювентус» – «Барселона» в Турине? Опрос
Джанлуиджи Буффон застал в Лиге чемпионов еще совершенно иное поколение звезд каталонского клубаИсточник: ФК «Барселона»
Сегодня «Ювентус» и «Барселона» сыграют первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов.
Матч начнется в 21:45 по московскому времени в Турине.
Букмекеры оценивают шансы команд как примерно равные.
Кто же станет фаворитом после этой игры: «Ювентус», лидирующий в серии А и уверенно прошедший «Порту» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, или же «Барселона», уступившая в последнем туре примеры «Малаге» (0:2), но совершившая чудо в ответном матче с «ПСЖ» на «Камп Ноу» (6:1)?
В другом матче игрового дня «Боруссия» в Дортмунде сразится с «Монако».
Матч
Место и дата
11 апреля 21:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция
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