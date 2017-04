Fnatic получила инвестиции в размере $7 млн

Британская киберспортивная организация Fnatic получила инвестиции в размере $7 миллионов.



В организацию инвестировала Raptor Group, владеющая футбольным клубом «Рома» и баскетбольной командой «Бостон Селтик». Эти вложения будут направлены на развитие инфраструктуры Fnatic.

Напомним, что в феврале 2017 года «Рома» и Fnatic заключили партнерское соглашение, согласно которому Fnatic будет оказывать поддержку в развитии киберспортивного подразделения «Ромы».



Fnatic была основана в 2004 году. У организации есть составы по Dota 2, CS:GO, League of Legends, Hearthstone, Overwatch, Heroes of the Storm, Halo 3 и Vainglory.

