Джикия стал лучшим игроком 22-го тура по единоборствам в воздухе

По данным Wyscout, защитник «Спартака» Джикия стал лучшим игроком тура по единоборствам в воздухе – из 13 дуэлей он выиграл 10.

Наибольшее количество передач сделал Газинский («Краснодар») – 74 с точностью 92%. Лидерами по количеству голевых моментов стали Лестьенн («Рубин»), Промес и Глушаков (оба – «Спартак») и Витиньо (ЦСКА) – по 4. Самыми бьющими игроками тура стали Глушаков, Промес и Лестьенн – по 6 ударов. Отметим, что капитан «Спартака» был точнее всех – 4 удара в створ.

В единоборства чаще всех вступал Соболев («Томь») – 53 раза. А лучшая эффективность у Вернблума (ЦСКА) – 36 дуэлей, выигранные – 64%. Головин (ЦСКА) стал лучшим в дриблинге – 9 удачных обводок из 9.