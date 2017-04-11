Жорди Альба рассматривает вариант с переходом в «Челси» или «МЮ»
Защитник «Барселоны» Жорди Альба может перейти в один из английских клубов. Об этом сообщают испанские СМИ.
Как
информирует AS, Альба общался с испанцами, которые играют за «Челси» и «Манчестер
Юнайтед». Он хотел узнать, как обстоят дела в этих командах, чтобы принять
решение о возможности перехода в один из них. Игрок допускает, что может
покинуть «Барселону». Его контракт с клубом истекает летом 2015 года.
В
текущем сезоне 28-летний Жорди Альба провел 31 матч за «Барселону» и забил один
мяч при четырех голевых передачах.
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