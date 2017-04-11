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Жорди Альба рассматривает вариант с переходом в «Челси» или «МЮ»

Источник:  ASКомментарии

Защитник «Барселоны» Жорди Альба может перейти в один из английских клубов. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует AS, Альба общался с испанцами, которые играют за «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Он хотел узнать, как обстоят дела в этих командах, чтобы принять решение о возможности перехода в один из них. Игрок допускает, что может покинуть «Барселону». Его контракт с клубом истекает летом 2015 года.

В текущем сезоне 28-летний Жорди Альба провел 31 матч за «Барселону» и забил один мяч при четырех голевых передачах.

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