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Жулиано, Данни и Дзюба посетили новый стадион в Петербурге

Источник:  InstagramКомментарии

Футболисты «Зенита» Мигел Данни, Артем Дзюба и Жулиано побывали на стадионе «Санкт-Петербург».


Источник: Instagram.

Напомним, первый официальный матч на стадионе «Санкт-Петербург» пройдет 22 апреля. В нем «Зенит» сыграет с «Уралом». До Кубка конфедераций, который начнется 17 июня, сине-бело-голубые сыграют еще две встречи на этой арене: 7 мая с «Тереком» и 17 мая с «Краснодаром». На стадионе, расположенном на Крестовском острове, петербургский клуб планирует начать сезон 2017/2018.

Летом на арене пройдут четыре матча Кубка конфедерации: Россия – Новая Зеландия, Камерун – Австралия, Новая Зеландия – Португалия и финал турнира. Во время чемпионата мира-2018 стадион примет четыре игры группового этапа, встречу 1/8 финала, полуфинал и матч за третье место.

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