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Борис Игнатьев: Для сборной России на ЧМ-2018 адекватной задачей был бы выход из группы

Источник:  «Собеседник»Комментарии

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, на что может рассчитывать сборная России на домашнем чемпионате мира. Он отметил, что россияне должны бороться за выход из группы.

«Судя по сегодняшнему дню, достаточно адекватной задачей было бы выйти из группы.Но важнее даже показать, что наша сборная живуча, что она с каким-то своим лицом, почерком на дальнейшую перспективу. Пока этого нет, даже очертаний не видно. Даже как-то неудобно вспоминать то, что Фурсенко озвучил («В 2018 году Россия должна стать чемпионом мира»; сказано в 2009 году — прим. ред.). Люди говорят такие вещи, потом уходят, а мы остаемся с этими задачами один на один», - цитирует Игнатьева «Собеседник».

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи. 

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