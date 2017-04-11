Витиньо: ЦСКА заслуживал победы в матче с «Краснодаром»

Форвард московского ЦСКА Витиньо высказался о матче 22-го тура РФПЛ против «Краснодара», который завершился вничью (1:1).

«В матче с «Краснодаром» создали много моментов, очень жаль, что не смогли открыть счет. Мы заслуживали победы. Удача не была с нами в тот вечер, будем надеяться, в следующем матче она окажется на нашей стороне», – цитирует бразильца Bobsoccer.

В следующем туре команда Виктора Гончаренко сыграет на домашней арене против «Ростова». Игра состоится 15 апреля и стартует в 14.30 мск.