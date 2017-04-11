Борис Игнатьев: Рохус Шох – очень деятельный человек
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал
включение Рохуса Шоха в состав исполкома РФС.
«Знаю его, часто
пересекались по футбольным делам. Его главное качество? Он очень деятельный
человек. Возможно, за него так и проголосовали — как за самого деятельного из
деятельных. Ничего не имею против него лично, но есть не очень правильная
тенденция: большинство мест в исполкоме занимают люди без футбольного прошлого,
которые игру как таковую не видят.
Как провести соревнование, стадион построить —
это да, но тех, кто рассматривает футбол с точки зрения развития игры, тех, кто
отвечает за судейский вопрос, там явно не хватает. Хорошо бы каким-то образом
ввести [в состав исполкома] группу, которая бы отличалась знанием предмета», -
цитирует Игнатьева «Собеседник».