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Борис Игнатьев: Рохус Шох – очень деятельный человек

Источник:  «Собеседник»Комментарии

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал включение Рохуса Шоха в состав исполкома РФС.

«Знаю его, часто пересекались по футбольным делам. Его главное качество? Он очень деятельный человек. Возможно, за него так и проголосовали — как за самого деятельного из деятельных. Ничего не имею против него лично, но есть не очень правильная тенденция: большинство мест в исполкоме занимают люди без футбольного прошлого, которые игру как таковую не видят.

 Как провести соревнование, стадион построить — это да, но тех, кто рассматривает футбол с точки зрения развития игры, тех, кто отвечает за судейский вопрос, там явно не хватает. Хорошо бы каким-то образом ввести [в состав исполкома] группу, которая бы отличалась знанием предмета», - цитирует Игнатьева «Собеседник».


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