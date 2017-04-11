Россияне завоевали три медали на юношеском чемпионате мира по тяжелой атлетике

Сборная России завоевала одну золотую и две серебряные медали на первенстве мира по тяжелой атлетике для спортсменов до 18 лет.

Золото российской команде принесла Дарья Рязанова в категории свыше 75 кг с результатом 223 кг. Серебряные медали получили Дмитрий Гогичаев в категории свыше 94 кг, набрав 352 кг, и Александр Урвачев в весе до 77 кг с результатом 312 кг.

Первенство мира проходило в Бангкоке с 3 по 10 апреля.

Как напоминает «Газета.Ru», сборная России по тяжелой атлетике выиграла медальный зачет чемпионата Европы.