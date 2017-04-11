Виталий Мутко: Мы дали РФПЛ время до конца дня, чтобы определиться с датой финала Кубка России
Сегодня
РФПЛ может принять решение об изменении даты проведения финала Кубка России. Об
этом сообщил президент РФС Виталий Мутко.
«Финал Кубка стоял на 28 мая. Лига выбрала 2 мая. Клубы имеют равные условия, но один это не устраивает, а другой устраивает. Мы дали возможность лиге определится до конца дня. 4 и 8 (мая) - вы правильно называете даты.
Сегодня к концу дня объявят. Календарь всегда
критикуется. Нам бы хотелось, чтобы лига советовалась с нами при составлении
календаря», - цитирует Мутко РФС.
Напомним, ранее главный тренер «Локомотива»
Юрий Семин раскритиковал календарь РФПЛ. В финале Кубка России его команда
сыграет с «Уралом». Финал состоится на стадионе «Фишт» в Сочи.
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