Григорий Иванов: «Урал» категорически против переноса финала Кубка России

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал новость о возможности переноса финального матча Кубка России. Он сказал, что категорически против этого.

«Мы категорически против переноса, как можно менять дату, ведь люди, наши болельщики, уже купили билеты, как мы будем им в глаза смотреть? Куплены билеты, гостиницы забронированы. Все же знали, когда будет финал, а теперь после полуфиналов вдруг кому-то дата стала неудобна. В честь чего?

Люди у нас не очень богатые, многие берут невозвратные авиабилеты, им что делать? Кто им будет компенсировать? Надеюсь, без нас этот вопрос решен не будет, иначе это совсем нонсенс будет», - заявил Иванов.

Напомним, ранее президент РФС Виталий Мутко сообщил, что РФПЛ было дано время до конца дня, чтобы определиться с датой финала Кубка России, в котором сыграют «Урал» и «Локомотив». Финал состоится на стадионе «Фишт» в Сочи, его планировалось провести 2 мая.