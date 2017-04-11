Защитник «Уфы»: «Спартак» – очень хороший раздражитель для любой команды
Защитник «Уфы» Алексей Никитин пообщался с журналистами после матча 22-го тура РФПЛ с московским «Спартаком» (3:1).
– Являлся ли матч каким-то особенным? Ведь ты воспитанник московских армейцев.
– Да, но «Спартак» – очень хороший раздражитель для любой команды, где бы ты ни играл, этакая «народная команда». Играем в Уфе – болельщиков «Спартака» чуть ли не больше, чем «Уфы», поэтому все время эта игра получается эмоциональная. Сегодня вот так, – приводит слова Никитина «Молодежная газета».
Матч
Голы
Глушаков 38 (0:1). Промес 56 (0:2 - пен.). Обляков 85 (1:2). Мельгарехо 90 (1:3).
Состав
Уфа: Беленов, Карп (Засеев, 46), Аликин, Живоглядов, Йокич, Никитин (Сысуев, 82), Пауревич, Стоцкий, Ванек (Обляков, 57), Фатай, Кротов
Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Кутепов, Фернандо, Зобнин, Промес, Глушаков, Зе Луиш (Мельгарехо, 51), Адриано (Попов, 46)
Незабитые пенальти
Фатай (Уфа), 62
Предупреждения:
Ванек, 26; Никитин, 55; Стоцкий, 89 - нет
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
09 апреля 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция