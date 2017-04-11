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Защитник «Уфы»: «Спартак» – очень хороший раздражитель для любой команды

Источник:  Молодёжная газетаКомментарии

Защитник «Уфы» Алексей Никитин пообщался с журналистами после матча 22-го тура РФПЛ с московским «Спартаком» (3:1).

– Являлся ли матч каким-то особенным? Ведь ты воспитанник московских армейцев. 
– Да, но «Спартак» – очень хороший раздражитель для любой команды, где бы ты ни играл, этакая «народная команда». Играем в Уфе – болельщиков «Спартака» чуть ли не больше, чем «Уфы», поэтому все время эта игра получается эмоциональная. Сегодня вот так, – приводит слова Никитина «Молодежная газета».

Матч

Уфа - Спартак - 1:3 (0:1)

Голы

Глушаков 38 (0:1). Промес 56 (0:2 - пен.). Обляков 85 (1:2). Мельгарехо 90 (1:3).

Состав

Уфа: Беленов, Карп (Засеев, 46), Аликин, Живоглядов, Йокич, Никитин (Сысуев, 82), Пауревич, Стоцкий, Ванек (Обляков, 57), Фатай, Кротов

Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Кутепов, Фернандо, Зобнин, Промес, Глушаков, Зе Луиш (Мельгарехо, 51), Адриано (Попов, 46)

Незабитые пенальти

Фатай (Уфа), 62

Предупреждения:

Ванек, 26; Никитин, 55; Стоцкий, 89 - нет

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

09 апреля 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция

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