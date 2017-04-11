Защитник «Уфы»: «Спартак» – очень хороший раздражитель для любой команды

Азамат Засеев: Контакт с Кутеповым был, я никогда не буду врать

Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев прокомментировал эпизод с назначением пенальти во время матча с московским «Спартаком» в 22-м туре РФПЛ (3:1).