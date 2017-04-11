Немецких стримеров обяжут покупать лицензии для проведения трансляций

Комиссия по допуску и надзору Германии обязала стримеров покупать лицензии для проведения трансляций.



Стоимость лицензии составляет от 100 до 10 000 евро в зависимости от охвата аудитории. Канал стримера без лицензии считается пиратским и будет заблокирован.



Новые правила приравнивают стримеров к телевизионным каналам, тем самым запрещая им показывать насильственный и не предназначенный для детей контент до 22:00.



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